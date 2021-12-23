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Служба безопасности Украины поймала фейкового президента

23 декабря 2021 08:52
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Новости Украины. Служба безопасности Украины поймала фейкового президента страны. Он публично призывал к свержению действующей власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Служба безопасности Украины поймала фейкового президента-1

Подозреваемый собирал единомышленников во Всеукраинском национальном конгрессе, чтобы сформировать свое теневое правительство. На первом собрании добился избрания себя «президентом Украины». Сам назначал «председателя Верховной рады» и «премьер-министра». А вот действующую власть объявил террористическими структурами.  

Как сообщают в СБУ, самозванец пытался заручиться поддержкой ветеранов и действующих военных.  

# Международная политика # Фотофакт

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