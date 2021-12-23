Новости Украины. Служба безопасности Украины поймала фейкового президента страны. Он публично призывал к свержению действующей власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подозреваемый собирал единомышленников во Всеукраинском национальном конгрессе, чтобы сформировать свое теневое правительство. На первом собрании добился избрания себя «президентом Украины». Сам назначал «председателя Верховной рады» и «премьер-министра». А вот действующую власть объявил террористическими структурами.

Как сообщают в СБУ, самозванец пытался заручиться поддержкой ветеранов и действующих военных.