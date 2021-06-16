Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса. Какие ограничения продолжают действовать?

Новости Словении. Словения стала первой европейской страной, которая объявила об окончании эпидемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние сутки здесь выявлено всего 112 случаев заражения COVID-19. Вместе с тем действие некоторых ограничений пока сохранится: жителям по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, социальную дистанцию, сохранится и самоизоляция после посещения стран красной зоны.