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Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса. Какие ограничения продолжают действовать?

16 июня 2021 11:29
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Новости Словении. Словения стала первой европейской страной, которая объявила об окончании эпидемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса. Какие ограничения продолжают действовать?-1

За последние сутки здесь выявлено всего 112 случаев заражения COVID-19. Вместе с тем действие некоторых ограничений пока сохранится: жителям по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, социальную дистанцию, сохранится и самоизоляция после посещения стран красной зоны.

Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса. Какие ограничения продолжают действовать?-4

Полную иммунизацию от COVID в Словении прошли уже более 550 тысяч человек. Первый компонент вакцины получили свыше 760 тысяч. Кампания продолжается.

# Коронавирус # Фотофакт

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