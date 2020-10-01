Словакия ввела режим ЧС из-за второй волны коронавируса

Такое решение принял кабинет министров страны. Там считают, что это поможет взять под контроль ситуацию с распространением заболевания.

Новости Словакии. Словакия на полтора месяца вводит режим ЧС на фоне пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 октября запрещены все мероприятия, за исключением церемоний бракосочетания, крестин и похорон. Все заведения общепита должны сократить время работы с 6:00 до 22:00. В магазинах и школах обязательным стало ношение маски, соблюдение социальной дистанции в два метра и дезинфекция рук.