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Словакия ввела режим ЧС из-за второй волны коронавируса

01 октября 2020 09:48
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Новости Словакии. Словакия на полтора месяца вводит режим ЧС на фоне пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Такое решение принял кабинет министров страны. Там считают, что это поможет взять под контроль ситуацию с распространением заболевания.  

Словакия ввела режим ЧС из-за второй волны коронавируса-1

С 1 октября запрещены все мероприятия, за исключением церемоний бракосочетания, крестин и похорон. Все заведения общепита должны сократить время работы с 6:00 до 22:00. В магазинах и школах обязательным стало ношение маски, соблюдение социальной дистанции в два метра и дезинфекция рук.  

Словакия ввела режим ЧС из-за второй волны коронавируса-4

Отметим, за 30 сентября в Словакии выявили 567 инфицированных. Это на 336 больше, чем днем ранее.  

# Коронавирус # Фотофакт

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