Словакия ввела режим ЧС из-за второй волны коронавируса
Новости Словакии. Словакия на полтора месяца вводит режим ЧС на фоне пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое решение принял кабинет министров страны. Там считают, что это поможет взять под контроль ситуацию с распространением заболевания.
С 1 октября запрещены все мероприятия, за исключением церемоний бракосочетания, крестин и похорон. Все заведения общепита должны сократить время работы с 6:00 до 22:00. В магазинах и школах обязательным стало ношение маски, соблюдение социальной дистанции в два метра и дезинфекция рук.
Отметим, за 30 сентября в Словакии выявили 567 инфицированных. Это на 336 больше, чем днем ранее.