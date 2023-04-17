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Словакия вслед за Венгрией и Польшей запретит ввоз в страну украинского зерна

17 апреля 2023 11:47
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Власти Словакии намерены временно приостановить импорт зерна из Украины и других видов украинской продукции. 

Такую информацию приводит ТАСС. Как ранее сообщалось, с воскресенья, 16 апреля, временный запрет на импорт украинской сельхозпродукции ввели Венгрия и Польша. Государства пошли на эту меру из-за того, что местные фермеры находятся в крайне сложном положении. Из-за больших объемов привозной продукции они терпят колоссальные убытки. Временные ограничения на импорт введены до тридцатого июня 2023 года. Венгерские и польские власти рассчитывают на помощь со стороны Европейской комиссии в решении вопроса. 

# Международная политика

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