Польша, Словакия и Чехия расширят производство артиллерийских систем, боеприпасов и другой военной техники для Украины. О запуске соответствующей программы заявил министр обороны Дании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким же способом поддержать Украину решили и в Словакии. Министр обороны страны подтвердил передачу истребителей МиГ-29. Их точное число пока неизвестно, но уже к концу августа они будут сняты с вооружения Словакии. На фоне сообщений об укреплении украинской армии западной военной техникой, в частности из-за поставок оружия Киеву, российский МИД допустил расширение «географических задач» страны.