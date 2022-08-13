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Словакия передаст Украине снятые с вооружения истребители МиГ-29

13 августа 2022 18:13
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Польша, Словакия и Чехия расширят производство артиллерийских систем, боеприпасов и другой военной техники для Украины. О запуске соответствующей программы заявил министр обороны Дании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Словакия передаст Украине снятые с вооружения истребители МиГ-29-1

Таким же способом поддержать Украину решили и в Словакии. Министр обороны страны подтвердил передачу истребителей МиГ-29. Их точное число пока неизвестно, но уже к концу августа они будут сняты с вооружения Словакии. На фоне сообщений об укреплении украинской армии западной военной техникой, в частности из-за поставок оружия Киеву, российский МИД допустил расширение «географических задач» страны.

# Международная политика # Фотофакт

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