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Словакия хочет продлить запрет на импорт зерна из Украины

31 августа 2023 12:58
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Глава сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш поднимет вопрос о запрете импорта украинского зерна на заседании совета ЕС, которое состоится 4 сентября. Об этом информирует пресс-служба словацкого профильного ведомства, передает РИА Новости. 

В четверг, 30 августа, глава парламента Словакии Борис Коллар призвал правительство в одностороннем порядке продлить введенный Европейской комиссией запрет на импорт украинских зерновых, который завершается 15 сентября текущего года. Если этого не произойдет, то последствия для местных аграриев будут катастрофическими, отметил Коллар. 

Как сообщалось, ЕК со 2 мая текущего года приняла меры в виде запрета на импорт отдельных зерновых культур из Украины в отношении Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Позже запрет был продлен до 15 сентября. 

# Международная политика

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