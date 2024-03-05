Слитые переговоры WSJ: чего лишилась Украина за время войны? Политолог о текущих позициях Зеленского

Издание The Wall Street Journal опубликовало детали мирного договора между Россией и Украиной, который готовили к подписанию в Стамбуле два года назад. Как следует из текста соглашений, Беларусь и Турция могли стать гарантами безопасности в регионе наравне с США, Великобританией, Китаем и Францией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для Украины договор предусматривал сокращение Вооруженных сил и запрет на участие в военных блоках. Под безусловным российским контролем сохранялся Крым, а будущее Донбасса должны были определить в ходе дальнейших переговоров. О роли Беларуси и о том, как в течение двух лет менялись переговорные позиции сторон, расскажет Андрей Лазуткин. Слитые переговоры: что могло быть?

Андрей Лазуткин, политолог:

Если отталкиваться соглашений в Стамбуле, которые так и не подписали, задачей СВО было не откусить часть территорий, как это рассказывают на Западе, а восстановить влияние на процессы в Киеве. До этого Зеленский отказался выполнять Минские соглашения, и, по сути, новый мирный договор был принудительным возвратом к Минским соглашениям, где территории при некоторых условиях могли быть интегрированы обратно в Украину. Чтобы это доказать, Россия авансом отвела войска из-под Киева. Требовали немного: не вступать в НАТО, не размещать военные объекты, убрать дальнобойные ракеты, вернуть статус русскому языку и сократить армию до 85 тысяч военных. Тем самым хотели ликвидировать угрозу ДНР и ЛНР, чтобы у Киева не было соблазна решить проблему военным путем, а конфликт окончательно перешел бы в плоскость дипломатии. Как мы помним из официальной западной версии, дальше произошла Буча: весь мир увидел, что Россия якобы проводит геноцид, как сербы в Югославии, и мирные переговоры в Стамбуле после этого прекратили.

Мы видели кадры, когда разложенные на дороге трупы машут руками – это была постановка, информационная операция. Из текста договора тем более понятно, что Россия планировала работать с украинским обществом, добиваться нейтрального или дружественного курса, поддерживать русский язык, налаживать связи. И одновременно с переговорами никто не стал бы проводить якобы геноцид. И еще до того, как Арахамия признался, что переговоры потребовал свернуть Борис Джонсон, о британском следе в Буче говорил наш Президент. Президент Беларуси: то, что происходило в Буче, – мы знаем, кто организовал эту показуху. «Деньги – главный фактор переговоров в украинской системе»

Андрей Лазуткин:

Дальше встает вопрос, с кем могла работать Россия после подписания мирного договора? Много говорили о Викторе Медведчуке, но в тот момент он находился под арестом СБУ и ни на что влиять не мог. А вот вся ключевая собственность юго-востока, где шли бои, принадлежала другому человеку, Ринату Ахметову. Это металлургия, порты, земля, агрохолдинги, объекты энергетики, горно-обогатительные комбинаты – стоимость потерянных активов Ахметова оценивают примерно в девять миллиардов долларов, самой дорогой была «Азовсталь». Скорее всего, это еще одна фигура, с которой до сентября вели закрытые консультации, потому что именно его собственность перешла под российский контроль. Ее могли вернуть, а могли не вернуть. И он был заинтересован в мире, потому что из-за продолжения войны потерял бы больше всех. Но когда приняли решение о референдумах, стало понятно, что с Ахметовым не договорились, Запорожье и Херсонская область вошли в состав России, а потом начались удары по объектам энергетики в разных областях, но которые тоже принадлежали в основном Ахметову.

Андрей Лазуткин:

А деньги – это главный фактор переговоров в украинской системе. Дело в том, что восточная Украина – это единый экономический район, несмотря на линию разграничения. И сорт угля, который добывали в шахтах ДНР и ЛНР, могли использовать только на украинских предприятиях и ТЭЦ, которые рассчитаны именно на этот уголь. Что приводило к тому, что все восемь лет велась теневая торговля между республиками и Киевом, и тем самым сохранялось определенное российское влияние на украинский капитал. Запад, конечно, пытался это влияние ограничить, и поэтому антикоррупционные органы Украины ориентировали собирать компромат на связи олигархов с Донбассом. Но сейчас ситуация изменилась. Россия получила под контроль те предприятия, которые потребляют донецкий уголь (это в основном металлургия), мощности генерации электроэнергии, как Запорожская АЭС, и порты, типа Бердянска и Мариуполя, через которые идет логистика этих предприятий.

Для их управления создан отдельный холдинг ЮГМК – «Южный горно-металлургический комплекс». Вот на кадрах его генеральный директор. Сегодня это корпорация, которая контролирует бывшие украинские активы на южных территориях – Ахметова, группы «Приват» и некоторых других. Более того, сейчас ЮГМК поставляет металл и сплавы для российских оборонных заводов. То есть когда отменили переговоры, и все это перешло под российский контроль, это стало военным фактором продолжения СВО. Все это уже не отдадут, и будут производить оружие, потому что нам пытается угрожать Европа, вот Франция недавно обещала отправить свои войска. Американцы уже все купили. Почему дело идет к завершению войны?

Андрей Лазуткин:

Еще за два года после Стамбула сильно упала роль олигархов внутри Украины. Хозяин страны Коломойский оказался под арестом, и решается вопрос о его экстрадиции в США, активы национализированы. Ахметов потерял две трети состояния и вывез остатки капитала в Польшу, Порошенко из миллиардера стал миллионером, и на таком фоне укрепилась вертикаль вокруг Зеленского. Молодые волки съели старых. И что бы ни говорили, но сегодня именно Зеленский (или теневая фигура – глава офиса Ермак) управляет Украиной. И если мирные переговоры сорвались два года назад, когда еще были прямо заинтересованные в них люди, то тем более они сорвутся сейчас. Потому что Зеленский получает деньги не от производства, которому нужен мир для работы, как в нормальной стране, а от американских спонсоров, которые продают оружие и финансируют войну. Поэтому они и жмут только на одну педаль все два года. С того момента, как из-под Киева отвели войска, Зеленский ни разу не высказал готовность вести переговоры. Хотя из Европы такие сигналы идут постоянно, а в последние время Трамп и республиканцы тоже предлагают закончить войну.

Их логика не в том, что жалко людей, а в том, что все, что могли, они уже и так купили. Причем купили те активы, которые гарантированно нельзя уничтожить. Например, землю. Это завод можно разбомбить, а поля – только заминировать. На Украине треть мирового запаса чернозема, и большей его частью владеют три американские компании: Cargill, Dupont и Monsanto. К примеру, «Монсанто» на момент начала СВО уже выкупила от 30 % до 70 % земельного фонда южных и восточных областей Украины. «Каргилл», несмотря на СВО и санкции, до сих пор продолжает работать и в России, и в Украине. Это крупнейший производитель зерна, это в их интересах продляли зерновую сделку.

Андрей Лазуткин:

А за время СВО иностранная доля могла достичь и 100 %, с учетом того, что там уже действуют не сами корпорации, а инвестиционные фонды с регистрацией в Люксембурге, Нидерландах, Кипре, США и Саудовской Аравии, плюс нет нормального учета земли, данные не озвучивают. Грубо можно посчитать, что стоимость всех украинских черноземов – примерно 500 миллиардов долларов. В качестве кредитов и военной помощи за два года Киев получил 150 миллиардов, это сопоставимые цифры. Скорее всего, эти деньги они отдать не смогут, и долги возьмут землей с выгодой в 300 %. Сейчас вся земля находится под управлением фондов, как бы в залоге, а после войны ее открыто продадут.

И для корпораций как раз все неплохо: даже в условиях войны они массово продают дешевое зерно в Евросоюз, где обваливают цены и вызывают забастовки. Если завтра наступит мир, то их зерно станет еще дешевле, потому что уйдут военные риски. А польские фермеры, которые борются с ними вилами и покрышками, по факту борются не с украинцами, как они считают, а с американским капиталом, который пришел их сожрать. Американское зерно все равно будет дешевле, чем польское, за счет огромных объемов производства. И если смотреть с экономической точки зрения, США по Украине свои задачи уже выполнили, а Зеленский все, что мог, продал под контрнаступ. Если они будут вкладывать деньги дальше, это уже не принесет сопоставимой прибыли, и поэтому американцы предлагают либо воевать дальше, но без денег и до военного поражения (это линия демократов) или мириться (это линия Трампа).