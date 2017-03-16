Слишком длинные ноги. История со снятием с рейса российского волейболиста набирает обороты

Новости России. На неделе общественность возмутила история, произошедшая на борту самолета, летевшего из Самары в Москву. Сотрудники полиции вывели волейболиста новоуренгойского «Факела» Александра Кимерова, потому что его длинные ноги мешали работе бортпроводников.

«Мой рост – 215 см, и я физически не сумел разместиться на своем кресле, мне пришлось выставить колени в проход. Этим я вызвал возмущение стюардессы», – так спортсмен комментирует произошедшее.

Вылет самолета задержали на 40 минут, волейболист добрался до российской столицы следующим рейсом.

Александр Кимеров, российский волейболист:

К сожалению, при регистрации я не предусмотрел покупку билета на место у аварийного выхода, где таким габаритным пассажирам, безусловно, более комфортно. Поэтому я обратился к стюардессе с просьбой по возможности пересадить меня туда. Бортпроводница ответила, что эти места стоят дороже обычных, а когда я предложил оплатить ей всю стоимость прямо там, отказалась. Наш разговор услышала девушка, сидевшая как раз у аварийного выхода, и согласилась со мной поменяться. Однако стюардесса вернула нас на свои места.

Руководство волейбольного клуба возмущено происшествием. В клубе сразу отметили: в суд обращаться не станут, достаточно извинений.



На страницах в социальных сетях Александра поддержали другие спортсмены. Волейболисты отмечают: о подобном случае слышат впервые, в аналогичных ситуациях всегда удавалось найти компромисс.

У представителей авиакомпании своя версия по поводу того, что все-таки случилось на борту.

Сообщение лоукостера «Победа»:

Пассажир Александр Кимеров был снят с рейса DP422 из-за ярко выраженной агрессии, многочисленных оскорблений членов экипажа и озвученной им угрозы устроить во время полета «шоу». Пассажир неоднократно оскорблял экипаж, заявляя о своей знаменитости и претензии на больший комфорт и внимание, чем у других пассажиров. После того, как Кимеров пообещал после взлета устроить «шоу», совместно с командиром воздушного судна было принято решение отстранить дебошира от рейса.

Авиаперевозчик планирует подать на спортсмена в суд за задержку рейса и взыскать понесенные из-за этого расходы.

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