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Слезоточивый газ, водомёты и дубинки. Как разгоняют протестующих в некоторых странах Европы

26 августа 2020 21:21
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Какие они, европейские методы для разгона протестующих? Программа Новости «24 часа».  

Слезоточивый газ, водомёты и дубинки. Как разгоняют протестующих в некоторых странах Европы-1

Елисейские поля, одно из самых престижных мест французской столицы. Правда, запах дорогого парфюма то и дело сменяет гарь дымового эффекта.    

Слезоточивый газ, водомёты и дубинки. Как разгоняют протестующих в некоторых странах Европы-4

В начале этой недели «успокаивали» футбольных фанатов. Финал Лиги чемпионов, местный клуб «Пари Сен-Жермен» проиграл мюнхенской «Баварии» 0:1. Разочарование от поражения вылилось в беспорядки. Жгли автомобили, били витрины, фейерверки и петарды летели прямо в полицию. В ответ щиты и дубинки – стандартный набор в арсенале французских силовиков. Заведенная толпа не остановилась, контрмера полиции – слезоточивый газ и водометы. Более 140 человек задержано. Следствие еще продолжается.  

Слезоточивый газ, водомёты и дубинки. Как разгоняют протестующих в некоторых странах Европы-7

Слезоточивый газ, водомёты и дубинки. Как разгоняют протестующих в некоторых странах Европы-9

Полицейский спецназ в Париже разгоняет людей, которые со всей страстью смотрят в баре опять же финал Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария».  

Слезоточивый газ, водомёты и дубинки. Как разгоняют протестующих в некоторых странах Европы-12

Бьют дубинками за то, что просто «не соблюдали социальную дистанцию во время пандемии». Демократично, впору давать уроки другим.  

Слезоточивый газ, водомёты и дубинки. Как разгоняют протестующих в некоторых странах Европы-15

Слезоточивый газ, водомёты и дубинки. Как разгоняют протестующих в некоторых странах Европы-17

Слезоточивый газ, водомёты и дубинки. Как разгоняют протестующих в некоторых странах Европы-19

События 2009-го в Литве уже вошли в историю «мирных» разгонов несогласных. Тогда акция протеста против экономической политики властей у здания парламента переросла в массовый уличный хаос. В ход для рассеивания толпы пошли газовые гранаты, дубинки, резиновые пули. Десятки задержанных и пострадавших в больницах.   

Слезоточивый газ, водомёты и дубинки. Как разгоняют протестующих в некоторых странах Европы-22

Слезоточивый газ, водомёты и дубинки. Как разгоняют протестующих в некоторых странах Европы-24

Западные полицейские с протестующими не церемонятся, «крепкий ответ» даже в законодательстве закреплен. А арсенал, как видно выше, известен. Задача у правоохранительных органов следить за порядком и обеспечивать его, остановить бесчинство.  

Слезоточивый газ, водомёты и дубинки. Как разгоняют протестующих в некоторых странах Европы-27

Слезоточивый газ, водомёты и дубинки. Как разгоняют протестующих в некоторых странах Европы-29

За нападение на полицейского во время работы, например, в Германии дадут 5 лет тюрьмы. В уголовном кодексе Британии для организаторов массовых беспорядков предусмотрено заключение до 10 лет, в Швеции – до 4, Финляндии – до 3.  

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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