Слезоточивый газ, водомёты и дубинки. Как разгоняют протестующих в некоторых странах Европы

Какие они, европейские методы для разгона протестующих? Программа Новости «24 часа».

Елисейские поля, одно из самых престижных мест французской столицы. Правда, запах дорогого парфюма то и дело сменяет гарь дымового эффекта.

В начале этой недели «успокаивали» футбольных фанатов. Финал Лиги чемпионов, местный клуб «Пари Сен-Жермен» проиграл мюнхенской «Баварии» 0:1. Разочарование от поражения вылилось в беспорядки. Жгли автомобили, били витрины, фейерверки и петарды летели прямо в полицию. В ответ щиты и дубинки – стандартный набор в арсенале французских силовиков. Заведенная толпа не остановилась, контрмера полиции – слезоточивый газ и водометы. Более 140 человек задержано. Следствие еще продолжается.

Полицейский спецназ в Париже разгоняет людей, которые со всей страстью смотрят в баре опять же финал Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария».

Бьют дубинками за то, что просто «не соблюдали социальную дистанцию во время пандемии». Демократично, впору давать уроки другим.

События 2009-го в Литве уже вошли в историю «мирных» разгонов несогласных. Тогда акция протеста против экономической политики властей у здания парламента переросла в массовый уличный хаос. В ход для рассеивания толпы пошли газовые гранаты, дубинки, резиновые пули. Десятки задержанных и пострадавших в больницах.

Западные полицейские с протестующими не церемонятся, «крепкий ответ» даже в законодательстве закреплен. А арсенал, как видно выше, известен. Задача у правоохранительных органов следить за порядком и обеспечивать его, остановить бесчинство.