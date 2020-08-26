Слезоточивый газ, водомёты и дубинки. Как разгоняют протестующих в некоторых странах Европы

Какие они, европейские методы для разгона протестующих? Программа Новости «24 часа».
Какие они, европейские методы для разгона протестующих? Программа Новости «24 часа».
Елисейские поля, одно из самых престижных мест французской столицы. Правда, запах дорогого парфюма то и дело сменяет гарь дымового эффекта.
В начале этой недели «успокаивали» футбольных фанатов. Финал Лиги чемпионов, местный клуб «Пари Сен-Жермен» проиграл мюнхенской «Баварии» 0:1. Разочарование от поражения вылилось в беспорядки. Жгли автомобили, били витрины, фейерверки и петарды летели прямо в полицию. В ответ щиты и дубинки – стандартный набор в арсенале французских силовиков. Заведенная толпа не остановилась, контрмера полиции – слезоточивый газ и водометы. Более 140 человек задержано. Следствие еще продолжается.
Полицейский спецназ в Париже разгоняет людей, которые со всей страстью смотрят в баре опять же финал Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария».
Бьют дубинками за то, что просто «не соблюдали социальную дистанцию во время пандемии». Демократично, впору давать уроки другим.
События 2009-го в Литве уже вошли в историю «мирных» разгонов несогласных. Тогда акция протеста против экономической политики властей у здания парламента переросла в массовый уличный хаос. В ход для рассеивания толпы пошли газовые гранаты, дубинки, резиновые пули. Десятки задержанных и пострадавших в больницах.
Западные полицейские с протестующими не церемонятся, «крепкий ответ» даже в законодательстве закреплен. А арсенал, как видно выше, известен. Задача у правоохранительных органов следить за порядком и обеспечивать его, остановить бесчинство.
За нападение на полицейского во время работы, например, в Германии дадут 5 лет тюрьмы. В уголовном кодексе Британии для организаторов массовых беспорядков предусмотрено заключение до 10 лет, в Швеции – до 4, Финляндии – до 3.