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Следствие обвинило Стрелкова в призывах к экстремизму, ему грозит 5 лет

21 июля 2023 14:53
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Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) был задержан в Москве в пятницу, 21 июля. Ему вменяются публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете, сообщает РИА Новости.

Согласно части 2 статьи 280 УК РФ,  если преступление было совершено с использованием СМИ или интернета, возможно наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

Ранее пресс-служба правоохранительных органов подтвердила эту информацию и сообщила, что ему предъявлено обвинение по ст. 282 УК РФ, касающейся экстремизма. Также представители ведомства добавили, что проводятся следственные действия.

# Международная политика

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