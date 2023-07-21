Следствие обвинило Стрелкова в призывах к экстремизму, ему грозит 5 лет

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) был задержан в Москве в пятницу, 21 июля. Ему вменяются публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете, сообщает РИА Новости.

Согласно части 2 статьи 280 УК РФ, если преступление было совершено с использованием СМИ или интернета, возможно наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее пресс-служба правоохранительных органов подтвердила эту информацию и сообщила, что ему предъявлено обвинение по ст. 282 УК РФ, касающейся экстремизма. Также представители ведомства добавили, что проводятся следственные действия.