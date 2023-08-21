Sky News: Запад рассматривает невоенные пути разрешения украинского конфликта

Безуспешное контрнаступление Украины приводит к тому, что западным партнерам Киева необходимо изыскивать другие пути выхода из конфликта. Об этом заявил британский военный аналитик Шон Белл в статье Sky News, передает РИА Новости.

Белл также цитирует слова главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена, в которых сообщается, что для обеспечения долговременного мира Украине нужно отдать территорию. Как отмечает аналитик, значительные потери украинских Вооруженных сил и уменьшение запасов западного вооружения также заставляют пересмотреть свою политику западные государства.