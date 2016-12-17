Скончался пилот, потерявший сознание при вылете из Домодедово

Новости России. Потерявший сознание командир экипажа экстренно приземлившегося в аэропорту Домодедово, скончался.



Мужчина потерял сознание при взлете. Об инциденте сразу передали в экстренные службы на земле. На взлетно-посадочную полосу прибыли медики.



По информации информационных агентств, усилия медиков оказались безрезультатными.

Что стало причиной смерти, предстоит выяснить.

Известно, что второй пилот самолета, следовавшего рейсом Москва – Пенза, самостоятельно совершил посадку после того, как командир потерял сознание. На борту лайнера не было пассажиров.

Несколько лет назад в Латвии экстренную посадку совершил пассажирский самолет, выполнявший рейс Рига-Москва. Через полчаса полета командиру экипажа стало плохо, и он потерял сознание. Помощь мужчине пришлось оказывать как бортпроводникам, так и пассажирам (здесь подробнее).