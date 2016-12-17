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Скончался пилот, потерявший сознание при вылете из Домодедово

17 декабря 2016 17:06
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Новости России. Потерявший сознание командир экипажа экстренно приземлившегося в аэропорту Домодедово, скончался.

Мужчина потерял сознание при взлете. Об инциденте сразу передали в экстренные службы на земле. На взлетно-посадочную полосу прибыли медики.

По информации информационных агентств, усилия медиков оказались безрезультатными.

Что стало причиной смерти, предстоит выяснить.

Известно, что второй пилот самолета, следовавшего рейсом Москва – Пенза, самостоятельно совершил посадку после того, как командир потерял сознание. На борту лайнера не было пассажиров.

Несколько лет назад в Латвии экстренную посадку совершил пассажирский самолет, выполнявший рейс Рига-Москва. Через полчаса полета командиру экипажа стало плохо, и он потерял сознание. Помощь мужчине пришлось оказывать как бортпроводникам, так и пассажирам (здесь подробнее).

# Несчастный случай

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