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Скандальный закон о Холокосте отправлен на рассмотрение конституционного суда Польши

01 марта 2018 14:09
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Новости Польши. В Польше вступил в силу скандальный закон о Холокосте. Документ вызвал резкую реакцию во многих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скандальный закон о Холокосте отправлен на рассмотрение конституционного суда Польши-1

В связи с этим президент Польши отправил его на рассмотрение конституционного суда. Сейчас судьи изучают текст закона, после чего по нему будет вынесено решение. Согласно документу, за обвинение поляков в причастности к Холокосту и пропаганду бандеровской идеологии вводится уголовная ответственность. Нарушителям может грозить штраф или лишение свободы до 3 лет.

# Международная политика

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