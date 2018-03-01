Скандальный закон о Холокосте отправлен на рассмотрение конституционного суда Польши

Новости Польши. В Польше вступил в силу скандальный закон о Холокосте. Документ вызвал резкую реакцию во многих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с этим президент Польши отправил его на рассмотрение конституционного суда. Сейчас судьи изучают текст закона, после чего по нему будет вынесено решение. Согласно документу, за обвинение поляков в причастности к Холокосту и пропаганду бандеровской идеологии вводится уголовная ответственность. Нарушителям может грозить штраф или лишение свободы до 3 лет.