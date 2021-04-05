Скандал во Франции. Чиновники собирались на подпольные вечеринки во время карантина

Там министры и высокопоставленные чиновники собирались на подпольные вечеринки в престижном районе Парижа, в то время как вся страна закрыта на карантин. Репортаж об этом показал местный телеканал. На видео, снятом с мобильного телефона, видно, что в заведении десятки человек. При этом никто из них не носит защитные маски – ни официанты, ни гости. Сейчас идет разбирательство.