Скандал во Франции. Чиновники собирались на подпольные вечеринки во время карантина

Новости Франции. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире постоянно растет. Во многих европейских странах введен жесткий карантин. На этом фоне во Франции разгорелся настоящий скандал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там министры и высокопоставленные чиновники собирались на подпольные вечеринки в престижном районе Парижа, в то время как вся страна закрыта на карантин. Репортаж об этом показал местный телеканал. На видео, снятом с мобильного телефона, видно, что в заведении десятки человек. При этом никто из них не носит защитные маски – ни официанты, ни гости. Сейчас идет разбирательство.
При этом во Франции ситуация с COVID-19 ухудшается каждый день. Больницы переполнены, врачи едва справляются с потоком тяжелобольных пациентов.