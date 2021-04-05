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Скандал во Франции. Чиновники собирались на подпольные вечеринки во время карантина

05 апреля 2021 08:47
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Новости Франции. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире постоянно растет. Во многих европейских странах введен жесткий карантин. На этом фоне во Франции разгорелся настоящий скандал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Скандал во Франции. Чиновники собирались на подпольные вечеринки во время карантина-1

Там министры и высокопоставленные чиновники собирались на подпольные вечеринки в престижном районе Парижа, в то время как вся страна закрыта на карантин. Репортаж об этом показал местный телеканал. На видео, снятом с мобильного телефона, видно, что в заведении десятки человек. При этом никто из них не носит защитные маски – ни официанты, ни гости. Сейчас идет разбирательство.  

Скандал во Франции. Чиновники собирались на подпольные вечеринки во время карантина-4

При этом во Франции ситуация с COVID-19 ухудшается каждый день. Больницы переполнены, врачи едва справляются с потоком тяжелобольных пациентов.  

# Коронавирус # Фотофакт

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