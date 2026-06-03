Скандал с утечкой данных в Литве – власти скрывали факт несколько месяцев
В Литве разразился грандиозный скандал с утечкой данных, а власти вместо спасения ситуации предпочли спрятать концы в воду, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В январе 2026 года из национального Центра реестров злоумышленники украли личную информацию о 600 тысячах жителей и предпринимателей. Удар затронул и высшее руководство страны.
Однако кабмин узнал о катастрофе в начале апреля, признал факт утечки только к концу мая. Пять месяцев чиновники хранили молчание и лишь перекладывали ответственность друг на друга.
Премьер-министр Инга Ругинене попыталась оправдать задержки секретностью прокурорской проверки. Но надзорное ведомство тут же парировало: обязанность информировать общественность – прерогатива власти. Правда, председатель правящей партии с этим не согласился.
А глава государства так и не получил внятного ответа, почему его не проинформировали вовремя. Началась типичная ведомственная склока. На этом фоне директор Центра реестров подал в отставку. По его словам, еще год назад власти отказали системе в 50 миллионах евро на модернизацию.
А скупой, как известно, платит дважды. Теперь граждане в массовом порядке проверяют свои данные, опасаясь, что мошенники могут лишить их сбережений, недвижимости или навесить фиктивные долги.
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