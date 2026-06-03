Скандал с утечкой данных в Литве – власти скрывали факт несколько месяцев

В Литве разразился грандиозный скандал с утечкой данных, а власти вместо спасения ситуации предпочли спрятать концы в воду, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В январе 2026 года из национального Центра реестров злоумышленники украли личную информацию о 600 тысячах жителей и предпринимателей. Удар затронул и высшее руководство страны.

Однако кабмин узнал о катастрофе в начале апреля, признал факт утечки только к концу мая. Пять месяцев чиновники хранили молчание и лишь перекладывали ответственность друг на друга. Премьер-министр Инга Ругинене попыталась оправдать задержки секретностью прокурорской проверки. Но надзорное ведомство тут же парировало: обязанность информировать общественность – прерогатива власти. Правда, председатель правящей партии с этим не согласился.