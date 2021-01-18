Скандал с детскими пособиями: в Амстердаме более 100 человек задержаны на акции протеста

Новости Нидерландов. Полиция Амстердама применила водометы для разгона демонстрантов. Сотни человек вышли на улицы, чтобы выразить протест в связи со скандалом с детскими пособиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Нидерландов. Полиция Амстердама применила водометы для разгона демонстрантов. Сотни человек вышли на улицы, чтобы выразить протест в связи со скандалом с детскими пособиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, более 9 тысяч семей столкнулись с серьезными финансовыми проблемами после того, как налоговая служба ошибочно назвала их мошенниками и потребовала вернуть пособие в казну. Вину за это возложили на министров, депутатов и даже суды. По этой причине в конце минувшей недели правительство страны заявило о намерении уйти в отставку.
В числе протестующих были также противники жестких карантинных ограничений. Все призывы полицейских разойтись были проигнорированы. Некоторые наиболее агрессивные демонстранты забросали стражей порядка камнями. В ответ те применили дубинки и водометы. Задержаны более 100 человек.