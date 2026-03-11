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СК РФ: ВСУ использовали не менее 8 ракет для удара по Брянску

11 марта 2026 08:49
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СК РФ: ВСУ использовали не менее 8 ракет для удара по Брянску-0

Киев атаковал Брянск, использовав порядка восьми ракет, пишет РИА Новости со ссылкой на СК России.

Ранее сообщалось, что 10 марта ВС Украины был осуществлен удар по Брянску семью ракетами Storm Shadow, в результате чего погибли мирные жители, также десятки гражданских лиц получили ранения. В Следственном комитете РФ уточнили, что ракет было по меньшей мере восемь. 

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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