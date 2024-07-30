СК РФ: наемнику из США заочно вынесли приговор за участие в боях на стороне ВСУ

Американского наемника и ветерана морской пехоты США Сент-Джона Майкла-Артура приговорили заочно к 14 годам лишения свободы за участие в военных действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Он находится в международном розыске. Джон Майкл-Артур прибыл в Украину в 2022 году для того, чтобы принять участие в вооруженном конфликте в роли наемника, и получал за это не меньше 1000 долларов в месяц.

Он прошел военное обучение и участвовал в операциях против силовых структур ДНР и Вооруженных сил России.