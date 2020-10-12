Ситуация в Нагорном Карабахе. Что известно на 12 октября?

Новости мира. Миссия Международного Комитета Красного Креста в Нагорном Карабахе ожидает соблюдения сторонами конфликта режима прекращения огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачам требуются гарантии безопасности. Организация приветствует соглашение о гуманитарном перемирии. Более того, Красный Крест готов как посредник участвовать в обмене тел погибших в Нагорном Карабахе.

Напомним, в субботу, 10 октября, в полдень в зоне конфликта вступил в силу режим прекращения огня. Однако в населенных пунктах продолжают звучать сирены воздушной тревоги, а участники конфликта заявляют о непрекращающихся атаках на линии соприкосновения.