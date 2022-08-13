Ситуация может выйти из-под контроля. Во Франции обеспокоены дефицитом зерновых

Нефть в обмен на долг. Такая схема больше не работает. Венесуэла приостановила подачу горючего в Европу. Страна больше не заинтересована в подаче нефти в обмен на списание долгов перед итальянской и испанской компаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запасы нефти в порту Хосе в начале недели составляли 5 миллионов баррелей, но экспортировать ее пока не будут. Пересмотр условий сделки может помочь Венесуэле улучшить ситуацию с дефицитом топлива в стране, а также возобновить добычу сверхтяжелой нефти, для чего требуется импортные растворители.