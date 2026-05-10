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Милитаризация вместо процветания: зачем Европа тратит рекордные суммы на оружие?

10 мая 2026 16:55
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Исторические уроки, кажется, начинают забывать. В Европе объявили не только войну с памятниками, но и готовятся к реальным боевым действиям. Эксперты фиксируют беспрецедентную милитаризацию региона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

В 2025 году военные расходы европейских членов НАТО росли быстрее, чем когда-либо за последние 70 лет. Общие расходы Европы составили 864 миллиарда долларов и достигли исторического максимума. Они выливаются в масштабные закупки вооружений, переоборудование гражданской инфраструктуры, возобновление воинского призыва, и все это на фоне постоянной информационной накачки о неизбежном столкновении. Получается, что Европа не просто «обороняется», а системно готовится к войне, перестраивая под это экономику, законодательство и социальную структуру. 

А недавно Германия объявила дату нового глобального конфликта. Берлин готовится к войне с Россией в 2029 году. Хотя, казалось бы, где-где, а в Германии должны понимать всю опасность таких заявлений и побуждений. Но милитаризация активно шагает по Европе.

Что стоит за активным перевооружением и кто за это платит, мы попытались разобраться. 

Милитаризация вместо процветания: зачем Европа тратит рекордные суммы на оружие? -2

Фридрих Мерц, канцлер Германии:
Ясно, что Россия представляет собой непосредственную угрозу для нас. Германия принимает этот стратегический вызов. Мы трансформируем нашу армию бундесвер в самую сильную армию в Европе. 

Это не первое и далеко не последнее обвинение со стороны Мерца. Вот он во всеуслышание в эфире местного телевидения называет Москву врагом.

Милитаризация вместо процветания: зачем Европа тратит рекордные суммы на оружие? -4

Фридрих Мерц:
Россия является по меньшей мере жестким противником и врагом нашего политического порядка.

И обвиняет в развязывании гибридной войны. 

– Путин ведет против Германии войну?
– Он ведет против нас гибридную войну.

Но то слова. Чтобы не пустить их по ветру, в Берлине решили все положить на бумагу. Так, в Германии в апреле появилась первая в истории военная доктрина, где Россию выбрали главным врагом, даже назвали дату возможного столкновения и нацелились на создание самой сильной армии Европы, что предполагает увеличение численности войск почти в 2,5 раза. Куда столько, да и зачем? Ульрих Зингер, член оппозиционной и крайне популярной партии в Германии, считает, что Мерц заигрался в войну. И это ни к чему хорошему не приведет. 

Милитаризация вместо процветания: зачем Европа тратит рекордные суммы на оружие? -6

Ульрих Зингер, член партии «Альтернатива для Германии»:
Я думаю, что это тупик, куда мы идем. Конечно, мы хотим сильные Вооруженные силы, чтобы защитить нашу страну. Но уже боеготовность и милитаризация, которые они хотят в этом масштабе, это не то, что мы хотим.

Милитаризация охватила Германию еще при предыдущем правительстве, но при Мерце значительно ускорилась. В марте в ФРГ сняли так называемый финансовый тормоз и начали в долг тратить на оборону, что многие эксперты называют началом конца. В этом году на нужды бундесвера пойдет более 100 миллиардов евро. А в январе вступил в силу закон о новой модели военной службы. Документ обязывает молодых немцев проходить медосвидетельствование и восстанавливает воинский учет. 

Ульрих Зингер:
Молодые люди эту политику тоже не поддерживают. Почти 30 % не отвечают на анкеты, на которые они должны ответить – на воинский учет. Еще много молодых людей идут на демонстрацию против возвращения обязательности службы в армии. Все это показывает, что наше общество не хочет новой милитаризации.

Далее смотрите в видео. 

# Новости Германии # Международная политика # Европейский союз # Фридрих Мерц

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