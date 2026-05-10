Исторические уроки, кажется, начинают забывать. В Европе объявили не только войну с памятниками, но и готовятся к реальным боевым действиям. Эксперты фиксируют беспрецедентную милитаризацию региона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2025 году военные расходы европейских членов НАТО росли быстрее, чем когда-либо за последние 70 лет. Общие расходы Европы составили 864 миллиарда долларов и достигли исторического максимума. Они выливаются в масштабные закупки вооружений, переоборудование гражданской инфраструктуры, возобновление воинского призыва, и все это на фоне постоянной информационной накачки о неизбежном столкновении. Получается, что Европа не просто «обороняется», а системно готовится к войне, перестраивая под это экономику, законодательство и социальную структуру. А недавно Германия объявила дату нового глобального конфликта. Берлин готовится к войне с Россией в 2029 году. Хотя, казалось бы, где-где, а в Германии должны понимать всю опасность таких заявлений и побуждений. Но милитаризация активно шагает по Европе. Что стоит за активным перевооружением и кто за это платит, мы попытались разобраться.

Фридрих Мерц, канцлер Германии:

Ясно, что Россия представляет собой непосредственную угрозу для нас. Германия принимает этот стратегический вызов. Мы трансформируем нашу армию бундесвер в самую сильную армию в Европе. Это не первое и далеко не последнее обвинение со стороны Мерца. Вот он во всеуслышание в эфире местного телевидения называет Москву врагом.

Фридрих Мерц:

Россия является по меньшей мере жестким противником и врагом нашего политического порядка. И обвиняет в развязывании гибридной войны. – Путин ведет против Германии войну?

– Он ведет против нас гибридную войну. Но то слова. Чтобы не пустить их по ветру, в Берлине решили все положить на бумагу. Так, в Германии в апреле появилась первая в истории военная доктрина, где Россию выбрали главным врагом, даже назвали дату возможного столкновения и нацелились на создание самой сильной армии Европы, что предполагает увеличение численности войск почти в 2,5 раза. Куда столько, да и зачем? Ульрих Зингер, член оппозиционной и крайне популярной партии в Германии, считает, что Мерц заигрался в войну. И это ни к чему хорошему не приведет.