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Система наведения ATACMS попала в руки российских специалистов

01 июля 2024 07:56
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Специалист рассказал РИА Новости о том, как работают ракеты ATACMS, поставленные из США в Украину. 

Эти противоракеты оборудованы системами самонаведения и коррекции полета, включающими лазерные гироскопы и антенну GPS. 

В апреле Пентагон сообщил о передаче Украине этих дальнобойных ракет. ATACMS – это разработанная компанией Lockheed Martin баллистическая ракета, которая может быть запущена из нескольких ракетных систем залпового огня.
 
Президент РФ Владимир Путин назвал решение США о поставке этих ракет Украине ошибкой, потому что ничего на линии боевого соприкосновения это не изменит.

# Международная политика

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