Система наведения ATACMS попала в руки российских специалистов

Специалист рассказал РИА Новости о том, как работают ракеты ATACMS, поставленные из США в Украину.

Эти противоракеты оборудованы системами самонаведения и коррекции полета, включающими лазерные гироскопы и антенну GPS.

В апреле Пентагон сообщил о передаче Украине этих дальнобойных ракет. ATACMS – это разработанная компанией Lockheed Martin баллистическая ракета, которая может быть запущена из нескольких ракетных систем залпового огня.



Президент РФ Владимир Путин назвал решение США о поставке этих ракет Украине ошибкой, потому что ничего на линии боевого соприкосновения это не изменит.