Синоптики предупреждают о волнах с трёхэтажный дом. Тайфун, парализовавший Китай, обрушится на Японию

Мощный тайфун парализовал Китай и теперь движется в направлении Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия привела к наводнениям в нескольких провинциях КНР, под удар попал также Шанхай. Нарушено движение поездов. Отменены авиарейсы. Свои дома покинули более 1,5 миллиона жителей. Ожидается, что уже 27 июля тайфун обрушится на Японию, принеся с собой ливни и сильный ветер.