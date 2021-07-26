Синоптики предупреждают о волнах с трёхэтажный дом. Тайфун, парализовавший Китай, обрушится на Японию

Мощный тайфун парализовал Китай и теперь движется в направлении Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мощный тайфун парализовал Китай и теперь движется в направлении Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стихия привела к наводнениям в нескольких провинциях КНР, под удар попал также Шанхай. Нарушено движение поездов. Отменены авиарейсы. Свои дома покинули более 1,5 миллиона жителей. Ожидается, что уже 27 июля тайфун обрушится на Японию, принеся с собой ливни и сильный ветер.
Синоптики предупреждают жителей о возможных оползнях, наводнениях и волнах высотой с трехэтажный дом. Под ударом стихии рискует оказаться Токио, где сейчас проходят Олимпийские игры. На данный момент уже перенесены состязания по гребле и стрельбе из лука.