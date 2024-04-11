Сильный торнадо внезапно обрушился на Техас

Мощный торнадо обрушился на Техас. Больше всего от стихии пострадал Хьюстон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураганный ветер, скорость которого превышала 110 километров в час, ударил по городу рано утром и абсолютно внезапно. Он бушевал всего несколько минут, но и этого хватило, чтобы вызвать большие разрушения. Сорваны крыши десятков домов, полностью уничтожена автомастерская и сильно поврежден местный ресторан. Нарушено электроснабжение. Сейчас аварийные бригады устраняют последствия.