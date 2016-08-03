Прямой эфир

Сильный пожар в Пекине: полностью сгорел один из самых крупных городских рынков

03 августа 2016 09:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. В Пекине дотла сгорел один из крупнейших городских рынков. Продавались здесь инструменты и оборудование, потому место было многолюдным. По счастью, пожар занялся ночью, и никого в павильонах не оказалось.

Обошлось без жертв, но в пепелище превратились 2200 квадратных метров торговых площадей. Пламя грозило даже перекинуться на окрестные строения, а потому спасатели эвакуировали жильцов близлежащих домов.

Столичные власти рассматривают две основные версии инцидента—поджог либо преступную халатность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В ответ на действия США Северная Корея провела испытания ракет средней дальности
03 августа 2016 09:06

В ответ на действия США Северная Корея провела испытания ракет средней дальности

В Калифорнии рейсовый автобус врезался в дорожный знак: 5 человек погибли, 10 в критическом состоянии
03 августа 2016 08:46

В Калифорнии рейсовый автобус врезался в дорожный знак: 5 человек погибли, 10 в критическом состоянии

Британцы предложили внести рыцарские турниры в олимпийскую программу
03 августа 2016 08:04

Британцы предложили внести рыцарские турниры в олимпийскую программу