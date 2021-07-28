Сильный пожар в Анталье. Пламя подобралось к жилым домам

Новости Турции. Турецкая Анталья в огне. Сильнейший пожар вспыхнул в двух точках лесного массива и быстро охватывает все новые территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Турецкая Анталья в огне. Сильнейший пожар вспыхнул в двух точках лесного массива и быстро охватывает все новые территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пламя вплотную подобралось к жилым домам. Под угрозой несколько населенных пунктов. Над городом нависли огромные облака черного дыма. Уже эвакуированы три квартала.
В ликвидации возгораний задействованы десятки человек, более 100 пожарных машины, два самолета и 15 вертолетов. Ситуацию усугубляют погодные условия: сильный ветер и аномальная жара. Столбик термометра достиг отметки 40 градусов.