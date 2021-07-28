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Сильный пожар в Анталье. Пламя подобралось к жилым домам

28 июля 2021 15:29
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Новости Турции. Турецкая Анталья в огне. Сильнейший пожар вспыхнул в двух точках лесного массива и быстро охватывает все новые территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный пожар в Анталье. Пламя подобралось к жилым домам-1

Пламя вплотную подобралось к жилым домам. Под угрозой несколько населенных пунктов. Над городом нависли огромные облака черного дыма. Уже эвакуированы три квартала.

Сильный пожар в Анталье. Пламя подобралось к жилым домам-4

В ликвидации возгораний задействованы десятки человек, более 100 пожарных машины, два самолета и 15 вертолетов. Ситуацию усугубляют погодные условия: сильный ветер и аномальная жара. Столбик термометра достиг отметки 40 градусов.

# Пожар # Фотофакт

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