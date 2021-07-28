Сильный пожар в Анталье. Пламя подобралось к жилым домам

Новости Турции. Турецкая Анталья в огне. Сильнейший пожар вспыхнул в двух точках лесного массива и быстро охватывает все новые территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя вплотную подобралось к жилым домам. Под угрозой несколько населенных пунктов. Над городом нависли огромные облака черного дыма. Уже эвакуированы три квартала.