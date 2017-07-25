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Сильные наводнения и оползни в Китае: ущерб составил более 40 млн долларов

25 июля 2017 08:13
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Новости Китая. Проливные дожди привели к сильным наводнениям и оползням в китайской провинции Юньнань. Экстренно эвакуированы порядка 1,5 тысячи местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные наводнения и оползни в Китае: ущерб составил более 40 млн долларов-1

Есть жертвы – погибли 10 человек. Разгул стихии затронул сотни тысяч человек. Множество зданий стерты с лица земли. Экономический ущерб составил более 40 миллионов долларов.

# Наводнение # Фотофакт

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