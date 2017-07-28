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Сильные дожди и град оставили без электричества около 30 населенных пунктов Молдовы

28 июля 2017 13:17
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Новости Беларуси. Около 30 населенных пунктов Молдовы остались без электроснабжения из-за сильных дождей и града. Наибольший ущерб нанесен центральным и южным районам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные дожди и град оставили без электричества около 30 населенных пунктов Молдовы-1

Дороги и дома подтоплены. Кое-где видны упавшие деревья. Спасатели помогают местным жителям откачивать из помещений воду. На территории страны объявлен желтый уровень опасности. Синоптики рекомендуют гражданам соблюдать осторожность, выходя из дома.

# Погода

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