Сильные дожди и град оставили без электричества около 30 населенных пунктов Молдовы

Новости Беларуси. Около 30 населенных пунктов Молдовы остались без электроснабжения из-за сильных дождей и града. Наибольший ущерб нанесен центральным и южным районам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Около 30 населенных пунктов Молдовы остались без электроснабжения из-за сильных дождей и града. Наибольший ущерб нанесен центральным и южным районам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дороги и дома подтоплены. Кое-где видны упавшие деревья. Спасатели помогают местным жителям откачивать из помещений воду. На территории страны объявлен желтый уровень опасности. Синоптики рекомендуют гражданам соблюдать осторожность, выходя из дома.