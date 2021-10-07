Сильное землетрясение в Пакистане. 20 человек погибли, более 300 пострадали

Новости Пакистана. 20 человек погибли, более 300 пострадали при сильном землетрясении в Пакистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мощные толчки магнитудой 5,7 произошли рано утром, когда люди спали.

Разрушено более 200 домов, многие повреждены. В том числе правительственные здания. Под завалами еще находятся люди, поэтому количество жертв может вырасти. Спасатели сообщили, что среди погибших в основном женщины и дети. Многие пострадавшие доставлены в местные больницы в критическом состоянии.