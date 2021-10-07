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Сильное землетрясение в Пакистане. 20 человек погибли, более 300 пострадали

07 октября 2021 09:45
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Новости Пакистана. 20 человек погибли, более 300 пострадали при сильном землетрясении в Пакистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мощные толчки магнитудой 5,7 произошли рано утром, когда люди спали.

Сильное землетрясение в Пакистане. 20 человек погибли, более 300 пострадали-1

Разрушено более 200 домов, многие повреждены. В том числе правительственные здания. Под завалами еще находятся люди, поэтому количество жертв может вырасти. Спасатели сообщили, что среди погибших в основном женщины и дети. Многие пострадавшие доставлены в местные больницы в критическом состоянии.

Сильное землетрясение в Пакистане. 20 человек погибли, более 300 пострадали-4

# Землетрясение # Фотофакт

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