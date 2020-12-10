Сильнейшее за последние 20 лет землетрясение произошло на Байкале

Новости России. Второе за 10 декабря землетрясение произошло на Байкале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Иркутске ощущались толчки силой 4 балла.

Ранее было еще одно землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки ощущали жители семи районов Бурятии, Иркутска и Улан-Удэ. Эпицентр находился под озером на глубине 2 километров.