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Сильнейшее за последние 20 лет землетрясение произошло на Байкале

10 декабря 2020 19:22
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Новости России. Второе за 10 декабря землетрясение произошло на Байкале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Иркутске ощущались толчки силой 4 балла.

Сильнейшее за последние 20 лет землетрясение произошло на Байкале-1

Ранее было еще одно землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки ощущали жители семи районов Бурятии, Иркутска и Улан-Удэ. Эпицентр находился под озером на глубине 2 километров.

Сильнейшее за последние 20 лет землетрясение произошло на Байкале-4

Информации о серьезных разрушениях и пострадавших не поступало.

По словам специалистов, этот природный катаклизм стал самым сильным с 1999 года.

# Землетрясение # Фотофакт

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