Сильнейшее за последние 140 лет землетрясение всколыхнуло Хорватию

Новости Хорватии. Хорватия приходит в себя после сильнейшего за последние 140 лет землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты подсчитывают нанесённый ущерб. Магнитуда подземных толчков составила 5,3. В результате природного катаклизма в Загребе пострадали 17 человек. Среди них – 15-летний ребёнок. По уточнённым данным, девочка находится в больнице в критическом состоянии.