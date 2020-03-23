Сильнейшее за последние 140 лет землетрясение всколыхнуло Хорватию

Новости Хорватии. Хорватия приходит в себя после сильнейшего за последние 140 лет землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Хорватии. Хорватия приходит в себя после сильнейшего за последние 140 лет землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты подсчитывают нанесённый ущерб. Магнитуда подземных толчков составила 5,3. В результате природного катаклизма в Загребе пострадали 17 человек. Среди них – 15-летний ребёнок. По уточнённым данным, девочка находится в больнице в критическом состоянии.
Стихия повредила свыше 60 строений и более 20 автомобилей. Частично разрушен знаменитый Загребский собор: один из его шпилей рухнул в результате сильных толчков. В некоторых районах наблюдаются перебои в электроснабжении. В ликвидации последствий землетрясения участвуют 200 военных и сотрудники экстренных служб.