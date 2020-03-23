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Сильнейшее за последние 140 лет землетрясение всколыхнуло Хорватию

23 марта 2020 09:32
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Новости Хорватии. Хорватия приходит в себя после сильнейшего за последние 140 лет землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнейшее за последние 140 лет землетрясение всколыхнуло Хорватию-1

Специалисты подсчитывают нанесённый ущерб. Магнитуда подземных толчков составила 5,3. В результате природного катаклизма в Загребе пострадали 17 человек. Среди них – 15-летний ребёнок. По уточнённым данным, девочка находится в больнице в критическом состоянии.

Сильнейшее за последние 140 лет землетрясение всколыхнуло Хорватию-4

Стихия повредила свыше 60 строений и более 20 автомобилей. Частично разрушен знаменитый Загребский собор: один из его шпилей рухнул в результате сильных толчков. В некоторых районах наблюдаются перебои в электроснабжении. В ликвидации последствий землетрясения участвуют 200 военных и сотрудники экстренных служб.

# Землетрясение # Фотофакт

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