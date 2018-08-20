Сильнейшее за последнее столетие наводнение терзает Индию

Новости Индии. Стихия унесла жизни 357 местных жителей. Около миллиона человек были вынуждены покинуть свои затопленные дома и переместиться во временные центры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Стихия унесла жизни 357 местных жителей. Около миллиона человек были вынуждены покинуть свои затопленные дома и переместиться во временные центры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Добровольцы со всей страны собирают и передают пострадавшим воду, еду, лекарства и предметы первой необходимости. Во многих районах проходят поисково-спасательные операции.
Десятки тысяч человек ожидают помощи в отрезанных от суши поселениях.