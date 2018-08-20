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Сильнейшее за последнее столетие наводнение терзает Индию

20 августа 2018 12:32
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Новости Индии. Стихия унесла жизни 357 местных жителей. Около миллиона человек были вынуждены покинуть свои затопленные дома и переместиться во временные центры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнейшее за последнее столетие наводнение терзает Индию-1

Добровольцы со всей страны собирают и передают пострадавшим воду, еду, лекарства и предметы первой необходимости. Во многих районах проходят поисково-спасательные операции.

Сильнейшее за последнее столетие наводнение терзает Индию-4

Десятки тысяч человек ожидают помощи в отрезанных от суши поселениях.

# Наводнение # Фотофакт

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