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Сильнейшее наводнение в Индии: погибли уже 400 человек, в зоне затопления – 12 млн жителей

21 августа 2017 06:38
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Новости Индии. В Индии растет число жертв сильнейшего наводнения, которое охватило северо-восток страны. В списках погибших уже более 400 человек. В зоне затопления – 12 миллионов жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под водой – дороги, населенные пункты и сельхозугодья, что ставит под удар пропитание людей. Чтобы накормить бедствующих, в одном только штате Бихар создали почти тысячу 800 полевых кухонь. Они обслуживают 350 тысяч человек. Для деревень, которые отрезаны от внешнего мира большой водой, организован сброс продуктов питания с воздуха.

# Наводнение

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