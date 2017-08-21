Сильнейшее наводнение в Индии: погибли уже 400 человек, в зоне затопления – 12 млн жителей

Новости Индии. В Индии растет число жертв сильнейшего наводнения, которое охватило северо-восток страны. В списках погибших уже более 400 человек. В зоне затопления – 12 миллионов жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под водой – дороги, населенные пункты и сельхозугодья, что ставит под удар пропитание людей. Чтобы накормить бедствующих, в одном только штате Бихар создали почти тысячу 800 полевых кухонь. Они обслуживают 350 тысяч человек. Для деревень, которые отрезаны от внешнего мира большой водой, организован сброс продуктов питания с воздуха.