Сильнейшая за 40 лет жара в Греции – за сутки вспыхнуло более 80 лесных пожаров

Новости Греции. Греция борется с последствиями самой сильной за последние 40 лет жары. Температура во многих районах превышает 44 °C. За сутки вспыхнуло более 80 лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из них приблизился к Афинам. Пламя вспыхнуло на нижних склонах горы Парнита и управляемое порывистым ветром метр за метром начало путь к столице Греции. Небо покрыло густое облако дыма.