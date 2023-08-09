В течение нескольких дней ВС РФ взяли под контроль ещё пять населённых пунктов в Харьковской области. Об этом проинформировал глава администрации региона Виталий Ганчев, пишет РИА Новости.

По информации оборонного ведомства РФ, российские военные начали занимать более выгодное расположение в районе населенного пункта Ольшаны под Харьковом. На Купянском направлении Вооруженными силами РФ было отражено 9 атак и контратак Вооруженных сил Украины возле населенного пункта Новоселковское в Луганской Народной Республике и в районе села Синьковка в Харьковской области. В районе населенных пунктов Петропавловка, Двуречная, Крахмальное, Купянск артиллерией и авиацией ВС РФ была поражена техника и живая сила ВСУ.

Под контролем Вооруженных сил РФ находится часть Харьковской области, которая примыкает к Белгородской области.