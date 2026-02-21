Сикорский: Германия и Франция сегодня мало из себя представляют в политическом плане
Польшча заяўляе пра амбіцыі еўрапейскага лідара. Міністр замежных спраў Радаслаў Сікорскі адзначыў, што Варшава здольная адыгрываць у Еўропе больш значную ролю, чым Берлін ці Парыж, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Паводле яго слоў, у сучаснай палітыцы вызначальным аргументам застаецца ваенная моц. І, як сцвярджае кіраўнік польскай дыпламатыі, танкаў у Польшчы цяпер больш, чым у Вялікабрытаніі, Францыі і Германіі разам узятых.
Сікорскі таксама не забыўся нагадаць немцам пра ахвяры Другой сусветнай вайны, польскія рэпарацыі, прысабечаныя, на ягоную думку, Саветамі, і прапанаваў узяць Варшаву ў саюзнікі па абароне Прыбалтыкі. А каб узмацніць свой пасыл, Сікорскі дастаў з рукава цытату Папы Яна Паўла Другога. Быццам, той некалі параўноўваў Еўропу з арганізмам, які дыхае двума лёгкімі.
Але зараз паводле логікі польскага міністра гэта немагчыма, бо адно з іх, заходняе, Францыя і Германія, ужо ледзьве дыхае. А другое, усходняе, – цэлая Польшча. Так, узброеная не толькі танкамі, але і празмернымі амбіцыямі, Варшава прыйшла да вываду, што без яе ўдзелу Еўропа хутчэй мёртвая, чым жывая.
Радаслаў Сікорскі, міністр замежных спраў Польшчы:
Германія і Францыя разам сёння занадта мала з сябе ўяўляюць у палітычным плане, каб кіраваць Еўропай. Польшча мацнейшая сярод тых 10 краін, якія прынялі ў Еўрасаюз у 2004 годзе. Наша эканоміка ўжо ўваходзіць у дваццатку найбуйнейшых у свеце.
Тым часам пакуль Сікорскі «дыягнаставаў» заходняе лёгкае, яго ўладальнікі дэманстравалі ўсё больш супярэчлівую палітычную логіку. У інтэрнэце з'явілася відэа, дзе канцлер Германіі Фрыдрых Мэрц напярэдадні групавога фота ў Мюнхене адкрыта праігнараваў Прэзідэнта Францыі Эмануэля Макрона. Той зайшоў у пакой, дзе Мэрц захоплена гутарыў з прэм'ерам Брытаніі. Канцлер зрабіў выгляд, што з'яўленне француза – пусты гук, і павярнуўся. У фінале канфузу немец, каб ніхто не засумняваўся ў ягонай цікавасці да брытанца, нязграбна перайшоў на тэму Брэксіта.
Спадзяюся, еўрапейскі сцяг вам вочы не рэжа?
На фоне ўнутраных спрэчак паслы Еўрасаюза не здолелі дамовіцца пра чарговы санкцыйны пакет, 20-ты па ліку. Ён стаў ахвярай бытавога недаверу паміж ключавымі сталіцамі. У гэтай новай рэчаіснасці нямецкія эліты даюць красамоўныя характарыстыкі партнёрам.
Францыю называюць «кульгавай качкай», якая толькі стварае бачнасць стратэгічнай незалежнасці. Германію ж параўноўваюць з «мядзведзем у краме». Мільярды мае, а павярнуцца баіцца, да таго ж свядома пазбягае цеснага кантакту з Парыжам.