Паводле яго слоў, у сучаснай палітыцы вызначальным аргументам застаецца ваенная моц. І, як сцвярджае кіраўнік польскай дыпламатыі, танкаў у Польшчы цяпер больш, чым у Вялікабрытаніі, Францыі і Германіі разам узятых.

Але зараз паводле логікі польскага міністра гэта немагчыма, бо адно з іх, заходняе, Францыя і Германія, ужо ледзьве дыхае. А другое, усходняе, – цэлая Польшча. Так, узброеная не толькі танкамі, але і празмернымі амбіцыямі, Варшава прыйшла да вываду, што без яе ўдзелу Еўропа хутчэй мёртвая, чым жывая.

Сікорскі таксама не забыўся нагадаць немцам пра ахвяры Другой сусветнай вайны, польскія рэпарацыі, прысабечаныя, на ягоную думку, Саветамі, і прапанаваў узяць Варшаву ў саюзнікі па абароне Прыбалтыкі. А каб узмацніць свой пасыл, Сікорскі дастаў з рукава цытату Папы Яна Паўла Другога. Быццам, той некалі параўноўваў Еўропу з арганізмам, які дыхае двума лёгкімі.

Радаслаў Сікорскі, міністр замежных спраў Польшчы:

Германія і Францыя разам сёння занадта мала з сябе ўяўляюць у палітычным плане, каб кіраваць Еўропай. Польшча мацнейшая сярод тых 10 краін, якія прынялі ў Еўрасаюз у 2004 годзе. Наша эканоміка ўжо ўваходзіць у дваццатку найбуйнейшых у свеце.

Тым часам пакуль Сікорскі «дыягнаставаў» заходняе лёгкае, яго ўладальнікі дэманстравалі ўсё больш супярэчлівую палітычную логіку. У інтэрнэце з'явілася відэа, дзе канцлер Германіі Фрыдрых Мэрц напярэдадні групавога фота ў Мюнхене адкрыта праігнараваў Прэзідэнта Францыі Эмануэля Макрона. Той зайшоў у пакой, дзе Мэрц захоплена гутарыў з прэм'ерам Брытаніі. Канцлер зрабіў выгляд, што з'яўленне француза – пусты гук, і павярнуўся. У фінале канфузу немец, каб ніхто не засумняваўся ў ягонай цікавасці да брытанца, нязграбна перайшоў на тэму Брэксіта.