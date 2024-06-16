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Си Цзиньпин заявил, что США толкали КНР к нападению на регион Китая Тайвань

16 июня 2024 09:42
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В апреле 2023 года лидер Китая КНР Си Цзиньпин обвинил США в попытке спровоцировать Китай на агрессию в отношении китайского Тайваня, сообщает Financial Times.  Об этом пишет ТАСС.

На совещании с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен Си Цзиньпин сказал, что Вашингтон попытался обмануть Пекин, но китайская сторона не поддалась на «приманку».

Эту же новость он передал китайским чиновникам. При этом китайское посольство в США не прокомментировало эти заявления, но подчеркнуло, что Штаты продавали оружие региону КНР Тайваню и поддерживали его «сепаратистские силы». 

# Международная политика

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