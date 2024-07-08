Си Цзиньпин заявил, что позитивная энергия стран может прекратить огонь в Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном высказался за скорейшее прекращение огня в Украине и поиск путей политического урегулирования. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил активную роль Китая в содействии мирным переговоров и поддержку усилий по урегулированию кризиса мирным способом.

Си Цзиньпин также отметил важность следования принципу недопущения обострения военных действий и разжигания пожара.

«Только когда все крупные страны продемонстрируют положительную, а не отрицательную энергию, появится надежда на скорейшее прекращение огня в этом конфликте», – заявил председатель КНР.

Он обратился к мировому сообществу с призывом создавать условия для восстановления прямого общения и переговоров между сторонами.