Швейцария постепенно снимает карантинные ограничения, а Польша заявила о третьей волне

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 111 миллионов. Однако заболеваемость упала вдвое по сравнению с началом 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Швейцария готовится постепенно снимать ограничения. 1 марта откроются магазины, библиотеки и зоопарки, разрешено будет собираться на улице группами до 15 человек. Предполагается, что 1 апреля смогут открыться террасы кафе и ресторанов.

А вот другие страны не спешат снимать ограничения. Власти Польши заявляют о том, что началась третья волна. В Чехии ввели обязательное ношение сразу двух масок или респираторов в общественных местах. Кабмин Израиля продлил запрет на въезд и выезд из страны до 6 марта. Канада и США договорились не открывать границу до 21 марта.