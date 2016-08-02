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Швейцария официально уведомила Брюссель об отзыве своей заявки на вступление в ЕС

02 августа 2016 10:31
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Новости Швейцарии. Швейцария официально уведомила Брюссель об отзыве своей заявки на вступление в Евросоюз. Еще 15 июня решение на этот счет было принято Советом Кантонов, нижней палатой парламента Конфедерации, после чего вопрос можно было считать закрытым. Верхняя палата аналогичное решение приняла ранее.

Заявку швейцарцы подали еще в 1992 году, но никакой активности, чтобы добиться ее удовлетворения, не проявляли. Теперь же, после Брексита, греческого кризиса, наплыва мигрантов, членство в ЕС и вовсе стало восприниматься швейцарцами как угроза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Евросоюз

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