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Швеция выделит Украине 490 млн долларов на восстановление

17 июля 2023 10:42
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Швеция направит Украине 490 млн долларов на восстановление и подготовку страны к членству в Европейском союзе. Об этом проинформировал министр по международному сотрудничеству Юхан Форсель, представляя двустороннюю стратегию на 2023-2027 годы, пишет ТАСС. 

По его словам, данная стратегия – самая масштабная и амбициозная, которую Швеция когда-либо предоставляла. Ее суть – подготовить Украину к членству в ЕС в долгосрочной перспективе путем укрепления государства. Форсель обратил внимание, что для оказания помощи Киеву также будет необходим частный капитал. 

Украина испытывает потребность в возведении жилья, социально-значимой инфраструктуры. Энергетика, торговля, занятость – потребность в строительстве в этих сферах также актуальна как никогда, сказал министр. Помощь планируют оказать и в области здравоохранения. Деньги планируют направить и на меры по снижению коррупции в Украине. 

Сообщается, что с февраля 2022 года Швеция направила Киеву 2,16 млрд долларов. Из них 1,67 млрд – пакет военной помощи. 

# Международная политика

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