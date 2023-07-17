Швеция выделит Украине 490 млн долларов на восстановление

Швеция направит Украине 490 млн долларов на восстановление и подготовку страны к членству в Европейском союзе. Об этом проинформировал министр по международному сотрудничеству Юхан Форсель, представляя двустороннюю стратегию на 2023-2027 годы, пишет ТАСС.

По его словам, данная стратегия – самая масштабная и амбициозная, которую Швеция когда-либо предоставляла. Ее суть – подготовить Украину к членству в ЕС в долгосрочной перспективе путем укрепления государства. Форсель обратил внимание, что для оказания помощи Киеву также будет необходим частный капитал.

Украина испытывает потребность в возведении жилья, социально-значимой инфраструктуры. Энергетика, торговля, занятость – потребность в строительстве в этих сферах также актуальна как никогда, сказал министр. Помощь планируют оказать и в области здравоохранения. Деньги планируют направить и на меры по снижению коррупции в Украине.

Сообщается, что с февраля 2022 года Швеция направила Киеву 2,16 млрд долларов. Из них 1,67 млрд – пакет военной помощи.