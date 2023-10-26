Швеция предоставит США доступ к своим военным базам

Между Швецией и США разрабатывается соглашение о сотрудничестве в военной области, позволяющее Америке использовать шведские военные базы для хранения техники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство ТТ.

Это ускорит поступление американской военной помощи в Швецию в необходимых случаях. Сообщается, что переговоры об этом идут с января, и предполагается, что соглашение будет подготовлено на следующей неделе и начнет действовать осенью следующего года.

Министр иностранных дел Швеции Пола Йонсона подчеркнул, что это позволит усилить присутствие США в Северной Европе и окажет стабилизирующий эффект. Он также заметил, что это поможет НАТО защитить прибалтийские страны и Финляндию. Подобные соглашения уже заключены с Венгрией, странами Балтии, Польшей и Чехией, в то время как Дания, Финляндия и Швеция еще ведут переговоры.