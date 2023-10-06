Прямой эфир

Швеция передаст Украине истребители в обмен на вступление в НАТО

06 октября 2023 10:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Швеция заявила, что предоставление Украине истребителей JAS 39 Gripen будет возможным только при условии присоединения Швеции к НАТО. Об этом пишет ТАСС.

Это следует из правительственного пресс-релиза. Перед Вооруженными силами страны поставлена задача изучить условия оказания поддержки Украине с помощью истребителей JAS 39 Gripen. В докладе должно учитываться влияние на оборону, на экономику и на другие аспекты. Также уточняется, что одним из обязательных условий передачи самолетов Киеву является то, что Швеция сначала станет членом НАТО. Кроме этого, ВС также необходимо изучить условия оказания поддержки в рамках международной F-16 коалиции, членом которой является Швеция.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Как минимум один человек погиб при крушении самолёта в Австралии
06 октября 2023 10:43

Как минимум один человек погиб при крушении самолёта в Австралии

В Индии возросло число жертв наводнения
06 октября 2023 10:43

В Индии возросло число жертв наводнения

НАТО проведёт масштабные учения у границ Беларуси и России
06 октября 2023 10:42

НАТО проведёт масштабные учения у границ Беларуси и России