Швеция передаст Украине истребители в обмен на вступление в НАТО

Швеция заявила, что предоставление Украине истребителей JAS 39 Gripen будет возможным только при условии присоединения Швеции к НАТО. Об этом пишет ТАСС.

Это следует из правительственного пресс-релиза. Перед Вооруженными силами страны поставлена задача изучить условия оказания поддержки Украине с помощью истребителей JAS 39 Gripen. В докладе должно учитываться влияние на оборону, на экономику и на другие аспекты. Также уточняется, что одним из обязательных условий передачи самолетов Киеву является то, что Швеция сначала станет членом НАТО. Кроме этого, ВС также необходимо изучить условия оказания поддержки в рамках международной F-16 коалиции, членом которой является Швеция.