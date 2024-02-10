Швеция направляет свои войска в Латвию

Швеция направит свои первые эскадроны в Латвию. Они станут частью первой линии обороны рядом с российской границей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шведские военные прибудут для участия в усиленном передовом присутствии и проведут в приграничных районах Латвии около 6 месяцев. Также они примут участие в военных учениях НАТО «Стойкий защитник», которые станут самыми масштабными со времен окончания холодной войны. Сейчас Швеция активно готовится вступить в Североатлантический альянс и, даже несмотря на отсутствие ратификации заявки, уже начинает активно действовать в рамках организации.