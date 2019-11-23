Шторм в Одесском заливе привел к угрозе экологической катастрофы

Новости Украины. Из-за аварии танкера произошла утечка нефти. По оценкам экспертов, концентрация нефтепродуктов в воде превысила норму в 90 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 ноября танкер «Делфи» под флагом Молдовы сел на мель в Черном море. Из-за сильного шторма судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. На борту танкера находились не менее 15 моряков, всех их эвакуировали.