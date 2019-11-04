Новости Канады. Шторм сдвинул к Ниагарскому водопаду корабль, застрявший на скалах 100 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие годы он был популярным туристическим объектом, но теперь судно постепенно уплывает.

Пока еще корабль остается на канадской стороне Ниагарского комплекса. Однако не исключено, что сильные волны продолжат двигать его к краю водопада и он может рухнуть. Если это произойдет, то Ниагарский водопад обзаведется новой достопримечательностью. Просто на этот раз ниже по течению.