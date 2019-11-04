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Шторм сдвинул к Ниагарскому водопаду корабль, застрявший на скалах 100 лет назад

04 ноября 2019 18:20
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Новости Канады. Шторм сдвинул к Ниагарскому водопаду корабль, застрявший на скалах 100 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие годы он был популярным туристическим объектом, но теперь судно постепенно уплывает.

Шторм сдвинул к Ниагарскому водопаду корабль, застрявший на скалах 100 лет назад-1

Пока еще корабль остается на канадской стороне Ниагарского комплекса. Однако не исключено, что сильные волны продолжат двигать его к краю водопада и он может рухнуть. Если это произойдет, то Ниагарский водопад обзаведется новой достопримечательностью. Просто на этот раз ниже по течению.

Шторм сдвинул к Ниагарскому водопаду корабль, застрявший на скалах 100 лет назад-4

Шторм сдвинул к Ниагарскому водопаду корабль, застрявший на скалах 100 лет назад-6

Шторм сдвинул к Ниагарскому водопаду корабль, застрявший на скалах 100 лет назад-8

# Достопримечательности # Фотофакт

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