Шторм обрушился на Берлин: вырваны деревья, Рейн вышел из берегов и затопил улицы

Новости Германии. Берлин приходит в себя после внезапного шторма, который обрушился на столицу совершенно неожиданно. В городе повалены деревья и рекламные щиты, а некоторые улицы и вовсе затопило, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень воды в Рейне поднялся выше нормы. Заложником ситуации оказались автомобилисты. У одного из них машина в считанные минуты оказалась под водой. Выбраться мужчине помогли прохожие, вытащив транспортное средство веревкой.

Непросто пришлось и пешеходам: через дороги приходилось перебираться вброд. Ливневки не выдержали такого удара, вода буквально прорывалась через люки. Сейчас в немецком городе подсчитывают ущерб от внезапного разгула стихии. По словам берлинцев, синоптики не предупреждали о шторме.