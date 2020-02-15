Шторм «Киара»: самолёт прилетел на час быстрее из Нью-Йорка в Лондон, благодаря попутному ветру

Мощный шторм «Киара» парализовал Европу. Жертвами стихии стали 9 человек, рассказали в программе «Плюс-минус». Первыми удар на себя приняли жители Великобритании. Порывы ветра достигали 150 км/ч. Без света остались более полумиллиона домов.

Во Франции шторм обрушил на побережье 6-метровые волны.

Во многих районах вырваны деревья, повреждены здания и автомобили. В Германии из-за непогоды отменили рейсы поездов по всей стране. Сильный ветер буквально разворачивал самолёты боком.

До +12 и мокрый снег. Синоптики рассказали о странной погоде на неделю