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Штаб сухопутных войск НАТО создают в Финляндии в 100 км от российской границы

10 апреля 2024 08:05
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НАТО продолжает продвижение на восток. В Финляндии создается штаб сухопутных войск Северо-атлантического альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штаб сухопутных войск НАТО создают в Финляндии в 100 км от российской границы-1

Он будет размещен всего в 100 километрах от российской границы и будет работать круглосуточно в состоянии повышенной готовности под руководством США. В мирное время штаб займется планированием и проведением учений НАТО в регионе. Ранее сообщалось, что Пентагон намерен построить крупнейший склад вооружений в арктической части Европы, который расположится в Финляндии, Норвегии и Швеции.

# НАТО

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