Штаб сухопутных войск НАТО создают в Финляндии в 100 км от российской границы

Он будет размещен всего в 100 километрах от российской границы и будет работать круглосуточно в состоянии повышенной готовности под руководством США. В мирное время штаб займется планированием и проведением учений НАТО в регионе. Ранее сообщалось, что Пентагон намерен построить крупнейший склад вооружений в арктической части Европы, который расположится в Финляндии, Норвегии и Швеции.