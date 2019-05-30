Шотландия проведёт повторный референдум о независимости от Соединённого Королевства

Новости Великобритании. Соответствующий законопроект, согласно которому плебисцит может состояться до 2021 года, обнародовало правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос будет вынесен на народное голосование в том случае, если Великобритания выйдет из состава ЕС.

В марте 2017 года парламент Шотландии поддержал проведение нового референдума о независимости. Однако позднее первый министр правительства временно отказалась от подготовки второго плебисцита, заявив, что этот вопрос необходимо решить после того, как станет понятно, на каких условиях будет проходить Brexit.