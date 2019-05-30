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Шотландия проведёт повторный референдум о независимости от Соединённого Королевства

30 мая 2019 08:58
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Новости Великобритании. Соответствующий законопроект, согласно которому плебисцит может состояться до 2021 года, обнародовало правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос будет вынесен на народное голосование в том случае, если Великобритания выйдет из состава ЕС.

Шотландия проведёт повторный референдум о независимости от Соединённого Королевства-1

В марте 2017 года парламент Шотландии поддержал проведение нового референдума о независимости. Однако позднее первый министр правительства временно отказалась от подготовки второго плебисцита, заявив, что этот вопрос необходимо решить после того, как станет понятно, на каких условиях будет проходить Brexit.

Шотландия проведёт повторный референдум о независимости от Соединённого Королевства-4

# Международная политика # Фотофакт

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